Berlín celebra su Día del Orgullo LGBTI con cientos de miles de participantes

"Contamos con la participación de varios cientos de miles de personas, al igual que en años anteriores", indicó a EFE un portavoz de la Policía de Berlín, en una jornada soleada con temperaturas estivales que llegarán a una máxima de 28 grados, según la previsión meteorológica.

Bajo el lema 'Haltung is hot', traducible como "tomar posición es atractivo", en la cita de este año está previsto que desfilen 83 carrozas y 55 grupos a pie.

En Berlín, la marcha del Día del Orgullo LGBTI se conoce bajo las siglas CSD, que vienen de 'Christopher Street Day '.

Esas siglas aluden al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en el verano de 1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.

En Berlín, desde hace días se han preparado las principales arterias del centro de la capital alemana para el tradicional desfile de carrozas y participantes en una de las más grandes fiestas que acoge la capital germana.

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Para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, la Policía de Berlín, según informó esta institución en su cuenta de X, ha desplegado un dispositivo de 2.200 efectivos en toda la ciudad, incluido un helicóptero.

Los festejos por el CSD berlinés comenzaron el viernes, día en que cientos de personas ya participaron en una concentración con 'drag queens' en el centro de la ciudad, un espacio que este sábado reúne a una multitud en los lugares más emblemáticos de la urbe más poblada de Alemania.