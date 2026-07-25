Brasil niega visas a funcionarios de EEUU que buscaban reunión con autoridades electorales

La medida fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que rechazó las solicitudes de Riley Barnes, subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y de Samuel Samson, subsecretario adjunto de esa misma dependencia, según informó la estatal de noticias Agência Brasil.

De acuerdo con la Cancillería, los funcionarios estadounidenses pretendían abordar asuntos relacionados con la libertad de expresión durante el proceso electoral, pero el Gobierno consideró improcedente la misión por el contexto en el que fue planteada.

La solicitud fue presentada poco después de que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro afirmara sin presentar pruebas que las urnas electrónicas brasileñas fueron fabricadas por la empresa venezolana Smartmatic, durante una reunión con representantes de cerca de 40 países celebrada esta semana en Brasilia.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) desmintió esa afirmación y aseguró que esa empresa nunca suministró urnas electrónicas ni programas utilizados en el sistema electoral brasileño.

La reunión se produjo bajo la sombra del antecedente sentado por el padre del senador cuatro años atrás.

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El 18 de julio de 2022, el entonces presidente Jair Bolsonaro -hoy preso por golpismo- utilizó la residencia oficial del Palacio de la Alvorada y los medios de comunicación del Estado para convocar a decenas de embajadores extranjeros. En esa cita, el exmandatario atacó la seguridad del voto electrónico y sembró sospechas de fraude.

Aquel episodio tuvo severas consecuencias judiciales: en junio de 2023, el TSE condenó a Jair Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios públicos, y lo declaró inelegible hasta 2030.

Aunque Flávio Bolsonaro negó haber cuestionado la fiabilidad del sistema electoral, defendió la presencia de observadores internacionales para seguir las elecciones presidenciales previstas para el próximo 4 de octubre.

Según la Cancillería, el hecho de que la solicitud de visas se produjera inmediatamente después de ese encuentro llevó al Gobierno a considerar que la visita podía representar una instrumentalización política del proceso electoral, por lo que decidió negar el ingreso de los funcionarios estadounidenses.

Fuentes diplomáticas citadas por medios locales señalaron que Brasil tiene una tradición de recibir observadores internacionales en sus elecciones, pero sostuvieron que los representantes estadounidenses no acudirían con ese carácter, sino para desempeñar "otro papel".

La decisión fue adoptada el viernes, antes de que The Washington Post publicara una información en la que identificó a Barnes y Samson como responsables de una estrategia del Departamento de Estado para cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño.

Flávio Bolsonaro se perfila como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones del 4 de octubre.