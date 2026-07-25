Capturan en Ecuador a grupo que cobraba hasta 15.000 dólares para alterar procesos penales

Las capturas se realizaron en la provincia costera de Santa Elena, donde los agentes allanaron tres viviendas, una oficina jurídica y la Fiscalía de la zona.

Además, incautaron cinco teléfonos móviles, once dispositivos de almacenamiento, cinco computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentos relacionados con la investigación.

De acuerdo con la Policía, los detenidos utilizaban una oficina paralela a la Fiscalía provincial, que funcionaba bajo la fachada de venta de seguros, donde negociaban la manipulación de las causas para favorecer a investigados por delitos como extorsión, tráfico de explosivos, tráfico de hidrocarburos y abuso sexual.

"Nadie queda impune. Seguimos trabajando", aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.

Los detenidos serán procesados por el presunto delito de delincuencia organizada y en las próximas horas se definirá su situación legal.