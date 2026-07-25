China abre una investigación anticorrupción contra el ex número dos del regulador bursátil

En un breve comunicado publicado anoche en su página web, la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), el principal órgano anticorrupción del Partido Comunista de China (PCCh), confirmó la investigación contra Fang por "graves infracciones de la disciplina y la ley".

En las pesquisas también participará la Comisión Nacional de Supervisión (NSC), equivalente de la CCDI dentro del organigrama del Estado.

Fang, de 62 años, ocupó la vicepresidencia de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) entre 2015 y 2024, y antes de eso llegó a ser considerado como uno de los principales arquitectos de Shanghái como centro financiero tras regresar al país a finales de los 90 después de trabajar como economista en la sede central del Banco Mundial (BM).

El exdirigente llegó al cargo después del sonado desplome de las bolsas chinas en 2015, y durante mucho tiempo fue considerado por la prensa económica como un respetado interlocutor con los inversores extranjeros, siendo enviado a múltiples conferencias internacionales, la última de ellas el 'Davos de verano' del pasado mes de junio.

De hecho, según el diario británico Financial Times (FT), Fang tenía previsto acudir a una conferencia en Pekín este mismo viernes, pero se ausentó incluso pese a que su nombre seguía figurando entre los asistentes. En los últimos años, se ha vuelto habitual que los altos cargos chinos que son objetos de investigación desaparezcan de forma repentina y sin apenas explicaciones.

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La investigación contra Fang llega meses después de que el que fuera presidente de la CSRC entre 2019 y 2024, Yi Huiman, fuese expulsado del PCCh tras una investigación en la que se determinó que utilizó su cargo para obtener beneficios personales y que aceptó sobornos a cambio de favorecer a terceros en ámbitos como ascensos laborales, aprobaciones de salida a bolsa o concesiones de financiación.

El proceso contra Yi sigue el cauce habitual de este tipo de investigaciones: tras las pesquisas de la CCDI y su expulsión del Partido, el caso fue remitido a la Fiscalía para un proceso penal.

En los últimos años, a medida que Pekín trata de reforzar su control sobre el sector financiero y de impulsar la confianza en el seno de los inversores, múltiples altos cargos de ese ámbito han sido investigados o condenados por corrupción.

Entre ellos destaca Zhou Liang, vicepresidente del regulador bancario y de aseguradoras, la NFRA, contra el que se abrieron pesquisas en marzo, un mes antes de que Ren Chunsheng, expresidente de la Bolsa de Seguros de Shanghái, fuese condenado a 12 años por aceptar sobornos.

Además, en los últimos días las autoridades chinas han intervenido para tratar de detener el descenso que venían protagonizando este mes las bolsas de valores del país, con desplomes como el del Star Market shanghainés, equivalente local del Nasdaq, el cual sigue registrando una bajada cercana al 21 % desde que tocó máximos a principios de julio.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.