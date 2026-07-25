China impone multa de 765 millones de dólares a Trip.com tras investigación antimonopolio

La Administración Estatal para la Regulación de los Mercados (SAMR) publicó en su página web oficial la decisión, que contempla la confiscación del equivalente a 245 millones de dólares en "ganancias ilegales" y una multa por 520 millones de dólares.

Además, Trip.com deberá devolver otros 122 millones de yuanes (18 millones de dólares o 16 millones de euros) cobrados forzosamente a operadores hoteleros en concepto de reservas.

La SAMR anunció a mediados de enero la apertura de pesquisas por un presunto abuso de posición dominante que se habría traducido en conductas monopolísticas tras recibir múltiples quejas contra Trip.com, la cual controla más de la mitad del mercado de reservas virtuales de hoteles en China.

Esas denuncias apuntaban que la plataforma había obligado a los operadores hoteleros a aceptar contratos injustos y que había utilizado medios tecnológicos para influir sobre los precios ofertados, lo cual se habría traducido en un perjuicio para la competencia en el mercado y habría erosionado los márgenes de beneficio de esos alojamientos.

Concretamente, la investigación determinó que Trip.com empleó sus mecanismos de asignación de tráfico de usuarios, las reglas de su plataforma y otras herramientas técnicas para obligar a ciertos hoteles a firmar contratos exclusivos y ofrecer el "precio más bajo" de todas las agencias de viajes cibernéticas.

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Shi Jianzhong, número dos del grupo de expertos de la comisión antimonopolio del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino), enmarcó la decisión como un aviso a navegantes para otras plataformas virtuales, en el punto de mira de Pekín en los últimos años por sus guerras de precios y prácticas depredadoras tras años en los que el sector creció de forma espectacular, en parte gracias a la laxitud con la que se aplicaban las normativas.

Citado por la agencia oficial de noticias Xinhua, Shi aseguró que la investigación demuestra el "compromiso" de las autoridades con la aplicación de las leyes antimonopolio, y exhortó a los operadores del sector a "fomentar un entorno de mercado basado en la competencia justa", protegiendo asimismo los "derechos e intereses de negocios y consumidores".

Tras conocerse el inicio de las pesquisas, analistas de Citi situaron la parte más alta de la horquilla de la posible multa en torno a unos 700 millones de dólares, lo que demostraría que la decisión final es incluso más severa de lo que se esperaba.

Sin embargo, expertos del banco de inversión japonés Nomura matizaron asimismo que ni la investigación ni la multa menoscabarían la posición de liderazgo de la agencia dentro del sector turístico chino.

La investigación contra Trip.com se suma a una serie de actuaciones de los reguladores chinos en los últimos años contra grandes plataformas digitales, tras casos como los de Alibaba, Meituan o Tencent, en el marco de un endurecimiento del control sobre prácticas de competencia, abuso de posición dominante y concentración de poder de mercado en la economía digital del país.

En lo que va de año, lastradas por estas pesquisas, las acciones de Trip.com en la Bolsa de Hong Kong se han desplomado más de un 41 %.