Dobles de Ernest Hemingway parodian el encierro de Pamplona en el Cayo Hueso de Florida

La colorida parodia de corrida, que comenzó y terminó frente al emblemático Sloppy Joe’s Bar, contó con ganadores de ediciones anteriores y concursantes actuales que recorrieron el histórico centro de la ciudad junto a toros de madera de tamaño real montados sobre ruedas, atrayendo a multitudes de residentes y turistas a uno de los actos más conocidos de la Hemingway Days.

El espectáculo fue uno de los puntos destacados de un festival de una semana que comenzó el 21 de julio, día del 127 cumpleaños de Hemingway, con la pesca de marlín, proyecciones de cine, un certamen de relatos orales y un concurso de cuento breve dirigido por Lorian Hemingway, nieta del escritor.

La noche de este sábado, 24 semifinalistas seleccionados entre 134 aspirantes competirán en la ronda final del 45 Concurso Anual de Parecidos a Hemingway en el icónico bar Sloppy Joe’s, con un jurado integrado por antiguos ganadores, entre ellos el campeón de 2025, Tim Stockwell, oriundo de la isla.

El concurso, presentado como un tributo a la obra literaria y al estilo de vida vigoroso de Hemingway, se ha convertido en el eje central de la celebración anual en la ciudad más meridional de Estados Unidos.

Los actos vinculados al homenaje a Hemingway se prolongan hasta el domingo, cuando el festival concluye con el anuncio de los ganadores del concurso y una última ronda de actividades relacionadas, incluida una despedida festiva al estilo de cumpleaños a un escritor que le dio vida y fama a la isla.