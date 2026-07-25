Ecuador extradita a un ciudadano lituano requerido en su país por tráfico de drogas

El hombre, identificado como Rolandas V., fue detenido en diciembre pasado en Quito, en un operativo realizado por la Policía ecuatoriana, en coordinación con la Interpol, y en el marco del proyecto PACCTO 2.0 de la Unión Europea.

La captura se realizó por disposición de la Corte Nacional de Justicia del país andino, en atención a una alerta de Interpol y una orden de captura internacional emitida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal del Condado de Vilna, en Lituania.

El Ministerio del Interior ecuatoriano señaló en ese entonces que el hombre estaba vinculado a un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, que operaba entre Lituania y Letonia, y que en 2023 las autoridades lituanas incautaron más de cuatro kilogramos de drogas, entre ellas anfetamina, supuestamente relacionados con la red.

Rolandas V. llegó a Ecuador en 2022 y, según la Policía, habría operado junto a otro hombre que fue detenido y extraditado a Lituania en 2024.

El hombre fue trasladado al aeropuerto de Quito bajo estrictas medidas de seguridad y entregado a una delegación de su país.