Egipto pide preservar la navegación en Ormuz y mar Rojo en conversaciones con Irán y Omán

El departamento de Exteriores indicó en un comunicado que las conversaciones telefónicas abordaron los esfuerzos para avanzar en el proceso de desescalada, y subrayó "la importancia de un cese inmediato de todas las acciones militares y de escalada, y de priorizar las soluciones políticas y diplomáticas".

Abdelaty aseguró que esto "contribuiría a contener la escalada de tensiones, evitar la propagación del conflicto, fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales, y evitar a los pueblos de la región una mayor escalada y sus repercusiones".

La nota destacó "la importancia de mantener la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, ya que es un pilar fundamental de la seguridad y la estabilidad regionales".

Con ello, el ministro aseguró que se protegerá "el comercio internacional y las cadenas de suministro mundiales", e hizo hincapié en la necesidad de "evitar cualquier acción que amenace la seguridad de las rutas marítimas o las exponga a riesgos, con el fin de preservar los intereses de todos los países de la región y de la economía mundial".

Mientras, este sábado se vive una jornada de calma tensa en la escalada entre Irán y Estados Unidos, después de que no se registraran ataques estadounidenses a la República Islámica durante la madrugada por primera vez en más de diez días.

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Los países del golfo Pérsico y Jordania -aliados de EE.UU.- tampoco han denunciado nuevos incidentes este sábado, tras varios días seguidos de ataques iraníes a sus territorios en represalia a los llevados a cabo por Washington.

Washington reimpuso un bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en el estrecho de Ormuz y sostuvo que sus ataques buscan reducir la amenaza iraní para la navegación comercial, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono al amenazar con castigos adicionales.

Irán, por su parte, insistió en que mantiene el "control total" del estrecho y advirtió de que el paso no será seguro mientras sigan las acciones militares estadounidenses.

En paralelo, la tensión se ha desplazado también al mar Rojo, sobre todo al entorno de Bab al Mandeb, convertido en ruta alternativa por la inestabilidad en Ormuz, después de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, anunciaran esta semana un bloqueo marítimo contra buques vinculados a Arabia Saudí.

Por ello, los insurgentes atacaron dos buques saudíes en el mar Rojo y el país respondió con ataques sobre Hudeida, la ciudad portuaria controlada por los hutíes, elevando las tensiones en la zona.