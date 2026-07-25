Ejército sudanés recupera ciudad estratégica y tres localidades en Kordofán del Norte

El supervisor de las Fuerzas Conjuntas y gobernador de Darfur, Mini Arko Minawi, informó de que las fuerzas aliadas del Ejército han liberado" la segunda ciudad más grande de Kordofán del Norte, Bara, así como las localidades Umm Qirfa, Umm Sayala y Jabrat al Sheij.

"Lo que han logrado hoy no es el final de la batalla, sino el comienzo de una nueva fase de acción decisiva", indicó en un mensaje en Facebook Minawi.

Las zonas fueron recuperadas tras operaciones "militares precisas y de alta calidad que desorganizaron las filas de la milicia y la doblegaron", indicó el gobernador en referencia a las FAR.

Asimismo, aseguró que los paramilitares sufrieron "grandes pérdidas humanas y materiales, y sus defensas se derrumbaron ante el avance" de las Fuerzas Conjuntas.

Este avance es clave para el Ejército ya que Bara es una estratégica ciudad porque conecta Omdurmán con Al Obeid -zona bajo asedio paramilitar- y forma parte del eje hacia Darfur.

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Bara ha sido escenario de cambios de control y de graves abusos contra civiles después de que las FAR se hicieron con la ciudad el 25 de octubre de 2025 y que, tras su entrada, se denunciaron ejecuciones extrajudiciales, saqueos, secuestros y desplazamientos de miles de personas hacia Al Obeid y otras zonas cercanas.

Kordofán del Norte se ha convertido en un frente estratégico porque conecta Jartum y el centro del país con Darfur, y su capital, Al Obeid, es un nodo logístico y militar clave.

La capital, de hecho, sufre un asedio e intensos combates por parte de las FAR desde hace 18 meses, con ataques con drones contra mercados, escuelas, infraestructuras de agua, gasolineras y otros objetivos.

La ONU ha advertido del riesgo de una nueva catástrofe humanitaria en la ciudad, mientras organizaciones humanitarias denuncian hambre extrema, escasez de agua y graves dificultades para la llegada de ayuda.