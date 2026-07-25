El Gobierno español unifica la gestión de los dos grandes incendios de Madrid y Ávila

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", dijo Sánchez en la localidad madrileña de Ceniceros, donde se encuentra el puesto de mando avanzado.

La situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos, que mantienen descontrolados dos incendios, constató Sánchez, que asistió al Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, justificó la decisión de unificar el mando para gestionar de manera conjunta los fuegos, fuera de control y próximos entre sí, y "ganar tiempo" en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas.

Más de 63.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en numerosas localidades, la mayor parte de ellas en el suroeste de la provincia de Madrid, unas 50.000 personas.