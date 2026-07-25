El Kremlin responde a Tokáyev que congelar la guerra es imposible por la postura de Kiev

Según dijo a la prensa rusa el portavoz Presidencial, Dmitri Peskov, el líder ruso le explicó “en detalle” la situación en torno al conflicto a su par kazajo durante la reunión entre ambos en la ciudad rusa de Omsk.

"Para nosotros, existe una condición clave: debemos lograr nuestros objetivos", enfatizó el portavoz del Kremlin.

Agregó que debido a la postura actual de las autoridades ucranianas, “congelar como tal (el conflicto) es imposible”.

En este sentido, enfatizó que las condiciones para la detención de los combates fueron delineadas por Rusia en el pasado.

Estas condiciones incluyen en particular la salida de las tropas ucranianas de la región del Donbás, algo que Kiev no está dispuesto a hacer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tokáyev abogó este sábado por congelar las hostilidades en Ucrania durante una reunión con Putin en la que lamentó que la naturaleza del conflicto sea difícil de comprender para Kazajistán y muchos países.

"Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la 'Fórmula de Estambul 2.0', dado que allí se lograron resultados significativos”, dijo.

En 2022, pocos meses después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el líder kazajo dijo delante de su par ruso que Astaná nunca reconocería la independencia de las regiones ucranianas Donetsk y Lugansk, que fueron anexionadas por Rusia.