El principal partido opositor de Tanzania denuncia la detención de 51 de sus responsables

"Hasta el momento se ha detenido a 51 líderes de Chadema y han sido imputados por terrorismo", afirmó el vicepresidente del partido, John Heche, en declaraciones a la prensa tras visitar este sábado a los militantes detenidos en la prisión de Butimba (norte).

"Insto a todos los tanzanos a que se unan y alcen la voz contra el chantaje y la intimidación", añadió.

La imputación se produjo este viernes, detalló Heche, y los detenidos proceden de tres zonas: Victoria (23), Serengeti (17) y Nyasa (11).

Los arrestos se produjeron después de que manifestaciones planeadas para el pasado día 7 para pedir reformas democráticas y justicia para las víctimas de las protestas del año pasado no se pudieran desarrollar por un fuerte despliegue de seguridad.

A esto se sumó que el Gobierno tanzano prohibió a finales de junio cualquier reunión política, solo tres años después de que la presidenta, Samia Suluhu Hassan, levantara en 2023 esa misma restricción impuesta en 2016 por su antecesor, John Magufuli.

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La citada jornada de protestas coincidía con el conocido como Día de Saba Saba (Siete siete, en suajili), que remite en Tanzania al 7 de julio de 1954, cuando se fundó la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU), liderada por Julius Nyerere (primer presidente tanzano, activista anticolonial y revolucionario).

Heche hizo esta denuncia mientras el líder de Chadema, Tundu Lissu, permanece en prisión preventiva desde su arresto en abril de 2025, acusado de traición y otros cargos.

Lissu fue arrestado tras ofrecer un mitin en el que, según su partido, la Policía empleó gases lacrimógenos, munición real y agresiones físicas contra sus simpatizantes.

Hassan fue declarada vencedora de las elecciones del 29 de octubre de 2025, de las que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas desatadas durante la votación y los días posteriores fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

El pasado abril, la comisión de investigación designada por Hassan para investigar la violencia ocurrida alrededor de los comicios cifró en 518 los muertos, afirmando que las movilizaciones no fueron pacíficas sino "actos de violencia".

Por su lado, expertos de las Naciones Unidas afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, aunque Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos, citado por la organización Human Rights Watch (HRW).

Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado una ola de represión y detenciones de disidentes en Tanzania bajo la Presidencia de Hassan.