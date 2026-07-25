Expertos alertan en Festival Gabo que erosión democrática comienza con ataques a la prensa

La abogada y experta en libertad de expresión Catalina Botero sostuvo que existe un "patrón documentado" en los procesos de autocratización que comienza con la estigmatización de periodistas y voces críticas y avanza hacia el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

"Hay un patrón documentado de los Estados que corroen sus propias democracias que empieza con los ataques a la libertad de expresión", afirmó Botero durante el coloquio 'Crisis climática en medio de crisis democrática'.

Según explicó Botero, tras la expansión de las democracias registrada entre los años 80 del siglo pasado y comienzos de este, desde 2010 se observa un retroceso global de esos sistemas políticos que coincide con un deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

La jurista señaló que ese proceso suele empezar con la descalificación y estigmatización de periodistas y medios de comunicación, continúa con el acoso judicial y la captura de instituciones como el Poder Judicial y, en algunos casos, culmina con el control de los organismos electorales.

Botero añadió que las redes sociales, que inicialmente despertaron optimismo por su potencial democratizador durante episodios como la Primavera Árabe, pasaron desde 2016 a desempeñar un papel de creciente polarización y radicalización del debate público.

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En el mismo panel, el periodista nepalí Kunda Dixit afirmó que el negacionismo climático ha evolucionado y ya no consiste principalmente en negar la existencia de la crisis climática, sino en cuestionar la conveniencia de actuar para enfrentarlo.

"El antiguo negacionismo decía que el cambio climático era un engaño. El nuevo negacionismo acepta que existe, pero sostiene que estamos gastando demasiado dinero para combatirlo", explicó.

Dixit señaló que en países asiáticos como Nepal, India y China, los efectos del cambio climático son visibles, con el retroceso acelerado de los glaciares del Himalaya, por lo que negar su existencia resulta cada vez menos creíble.

En ese contexto, advirtió de que las plataformas digitales han contribuido a amplificar narrativas conspirativas y mensajes que generan desesperanza, debido a que sus modelos de negocio premian los contenidos que captan la atención y aumentan la interacción de los usuarios.

El coloquio hizo parte de la programación del Festival Gabo, que reúne en Bogotá del 24 al 26 de julio a periodistas, académicos y expertos para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta el periodismo en un contexto marcado por el avance de la desinformación, el debilitamiento institucional y la crisis climática.