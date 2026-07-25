Guterres asegura en Damasco que Siria necesita apoyo internacional para reconstruirse

"Estamos dispuestos a apoyar una transición política y la justicia transicional en Siria", afirmó Guterres en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, que estuvo centrada en la importancia de la reconstrucción del país tras varios años de "sufrimiento" del pueblo sirio.

Al Shaibani indicó que Siria y la ONU dialogaron sobre cómo desarrollar la cooperación para fortalecer los esfuerzos de reconstrucción, y adelantó que tres millones y medio de sirios ya han regresado al país desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

El máximo responsable de la ONU sostuvo que, pese a las dificultades, el pueblo sirio "no ha perdido su resiliencia y firmeza", señalando que ahora Siria se encuentra en una fase de "recuperación e inversión".

No obstante, afirmó que "ningún país emerge de un conflicto muy grave y se reconstruye por sí solo", y agregó que la comunidad internacional debe ayudar a Siria en su determinación de lograrlo.

Mientras, Guterres prometió que la ONU cooperará con Siria en todos los ámbitos, junto con la comunidad internacional, para apoyar su futuro y prosperidad.

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Al Shaibani coincidió en que "la reconstrucción es ahora la prioridad, lo que requiere levantar todas las restricciones", asegurando que Siria "está trabajando para crear un marco legislativo que permita al país pasar de una fase de ayuda de emergencia a una de desarrollo sostenible".

Por último, ambos mencionaron la situación en los Altos del Golán, ocupados por Israel, lo que el ministro sirio tildó de "violaciones israelíes del territorio sirio" y aseguró que "constituyen una amenaza directa a la seguridad regional".

Guterres recalcó que el territorio "es tierra siria" y que la ONU defiende la seguridad, la independencia y la soberanía territorial de Siria, exigiendo el cese de todas las violaciones del derecho internacional.

Anteriormente, el secretario general de la la ONU se había reunido con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y juntos abordaron "formas de fortalecer la cooperación" entre Damasco y las Naciones Unidas en los ámbitos humanitario y de desarrollo, así como el apoyo a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, informó la Presidencia siria.

Se trata de la primera visita a Siria de Guterres desde que encabeza la oranización, y lo ha aprovechado para visitar sitios históricos como la Mezquita de los Omeyas o la Ciudad Antigua, pero también visitó la prisión de Sednaya, símbolo de la represión del régimen de Asad.

La última vez que un responsable de la ONU viajó a Sriria fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.