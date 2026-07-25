HRW dice que violencia colona israelí amenaza con "atrocidades masivas" contra palestinos

"Se necesita una acción internacional urgente para poner fin al papel del Gobierno israelí en la escalada de represalias", dijo HRW en un comunicado, donde criticó que funcionarios israelíes, como los ministros Bezalel Smotrich (Finanzas) e Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional) pidieran la destrucción de hogares y aldeas palestinas.

"Los gobiernos preocupados deberían actuar urgentemente para evitar más violencia y atrocidades de los colonos", continúa la nota de la ONG internacional con sede en Nueva York.

Asimismo, también hace hincapié en que el Gobierno israelí no impidió los ataques de los colonos a la aldea de Tell (donde se produjo el incidente), por lo que "ahora necesita detener las represalias de los colonos y la escalada de acciones militares que empeorarán la situación", dijo Sarah Sanbar, investigadora interina sobre Israel y Palestina de HRW.

"Años de anarquía e impunidad por los ataques han convertido a Cisjordania en un polvorín a punto de explotar y se necesitan medidas decisivas con urgencia", añadió.

Por su parte, el coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, pidió a Israel tomar "medidas inmediatas para prevenir la violencia de los colonos", en un comunicado.

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"También deben proteger a las comunidades palestinas y garantizar que los responsables de los ataques rindan cuentas", agregó.

El representante de la ONU instó igualmente a los palestinos de Cisjordania a "rechazar categóricamente la violencia y la incitación a la violencia, y tomar medidas inmediatas para prevenir los ataques contra israelíes".