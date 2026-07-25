La presidencia irlandesa de la UE defiende el rumbo verde de la PAC y la economía

El embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, plantea en una entrevista con EFE que los debates sobre el futuro de la PAC y del marco financiero 2028-2034 deben tener en cuenta las consecuencias del cambio climático y que la UE ha de conservar su "liderazgo global" para combatirlo.

Glynn analiza las prioridades del semestre, entre las que destacan las discusiones del presupuesto plurianual y de la PAC.

Es un "buen momento" para reformar la PAC, opina, teniendo en cuenta los retos geopolíticos, como el conflicto bélico de Oriente Medio, que han probado la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

La situación climática "debe influir en los debates de la UE, porque la solución está en nuestras manos (...). Europa debe seguir liderando la transición hacia una economía climáticamente neutra que aumentará nuestra sostenibilidad y rentabilidad económica", recalca.

En este sentido, plantea "una Europa que respete las reglas medioambientales porque el ser humano ha tenido un papel demasiado importante en el cambio climático" y, en este contexto, resalta el papel "esencial" de los bosques y del desarrollo rural, con un especial "hincapié" en la agricultura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El embajador incide en que ahora es un "buen momento" para revisar la PAC, debido a retos como el panorama internacional, con los conflictos de Ucrania y Oriente Medio.

La presidencia irlandesa de la UE considera que hay que buscar la forma de mantener los apoyos y la rentabilidad de los agricultores y de los pescadores en el presupuesto europeo.

Dentro del papel de la presidencia de mediar entre las posiciones de los países, Glynn apunta que Irlanda trabajará para conciliar a dos bloques: aquellos Estados que rechazan las rebajas en la PAC (como España) y los "frugales" que, en general, quieren un presupuesto de la UE más reducido.

Confía el embajador en que este semestre se consiga un acuerdo presupuestario entre los países, y añade que es prematuro en estos momentos conjeturar sobre una prorroga de la PAC vigente, si bien su futura reglamentación dependerá del debate financiero.

Reconoce el impacto de la guerra de Irán sobre el precio de muchos insumos agrícolas, lo que demuestra, deduce, la importancia de la seguridad alimentaria europea, de que haya "rentas justas" para los agricultores y estabilidad para ellos y los consumidores.

Los ministros de Pesca de la UE celebrarán los próximos martes y miércoles una reunión informal en Cork (Irlanda) para hablar de la revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

Glynn destaca la importancia de la PPC y valora la oportunidad que supone el informe presentado por la Comisión Europea (CE) que abre el debate sobre su futuro.

Por ello, la presidencia irlandesa buscará la forma de "cuadrar" los intereses del sector y la sostenibilidad ambiental, según el embajador, quien admite que los debates en pesca son "duros".

También durante este semestre, Irlanda presidirá la negociación de diciembre sobre las cuotas pesqueras.

En materia comercial, el embajador asegura que la presidencia velara para que el acuerdo de la UE con Mercosur sea beneficioso y vigilará que se activen las salvaguardias si hace falta para proteger los sectores agrícolas sensibles.

La presidencia considera relevante también "estabilizar las relaciones" de la UE con China y con Estados Unidos para "minimizar el impacto de los aranceles".