La segunda ciudad más poblada de Bolivia limpia ríos que desembocan en el lago Titicaca

La tarea movilizó a alrededor de 2.000 trabajadores municipales que se desplegaron a lo largo de 18,5 kilómetros del recorrido de ambos ríos con el objetivo de recoger "más de 16 toneladas de residuos sólidos", dijo a los medios, entre ellos EFE, el alcalde de El Alto, Eliser Roca.

El alcalde alteño mencionó que esta es la "primera" de varias jornadas dedicadas "al cuidado de la Madre Tierra" que próximamente contarán con el aporte de vecinos de las zonas aledañas y voluntarios ambientalistas.

Los funcionarios se organizaron en pequeños grupos y efectuaron la limpieza recogiendo los desechos en costales que posteriormente fueron cargados en camiones.

Por su parte, la secretaria municipal de Agua, Saneamiento y Gestión Ambiental, Naira Flores, mencionó que el trabajo se realizó en la "jurisdicción" de El Alto y busca modificar la "educación ambiental" de la población.

Asimismo, indicó que los factores que más influyen en la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, son los desechos sólidos que se arrojan a los cauces, a lo que se suman los residuos de algunas fábricas y mataderos que eluden las normativas ambientales.

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Flores explicó que la limpieza de residuos contribuye a evitar que la basura llegue hasta el lago cuando aumenta el caudal de los ríos en la época de lluvias, pero también señaló que debe ser una actividad constante, puesto que la población "vuelve a ensuciar" estos cauces.

Los ríos Seke y Seco confluyen en el río Pallina, que a su vez desemboca en el río Katari, el cual finalmente llega a la bahía de Cohana, en el lago Titicaca, una de las zonas más contaminadas del lado boliviano.

Cerca de Cohana, el agua es pantanosa y en la superficie se ha formado una cubierta verde de pequeñas plantas, mientras que en el fondo se acumula una especie de resina negra que también se adhiere a la totora, una planta que sirve para alimentar al ganado y que es materia prima para la elaboración de artesanías.

Según la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT), la contaminación que afecta al lago proviene de la actividad humana, industrial y minera generada en El Alto y poblaciones circundantes, lo que produce un proceso "invisible" de continua degradación.

Por ello, la recomendación de expertos e instituciones dedicadas a la protección del medioambiente es instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, junto con políticas sostenibles para el cuidado y la recuperación del lago navegable más alto del mundo, situado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.