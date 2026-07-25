La Unesco declara Patrimonio Mundial la porcelana artesanal de Jingdezhen (China)

El comité elogió los esfuerzos y logros alcanzados por el Gobierno chino en la protección y gestión del sitio. Por su parte, la delegación china reafirmó su compromiso a seguir fortaleciendo la conservación y uso sostenible del lugar.

"La inscripción en esta lista conlleva un gran significado", manifestó, antes de sostener que Pekín "concede gran importancia a la conservación del Patrimonio Mundial". Así, se comprometió al intercambio y aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

Los yacimientos de la industria artesanal de porcelana de Jingdezhen, con una superficie de casi 2.000 hectáreas, son un conjunto de sitios patrimoniales que representan el sistema industrial que se desarrolló en la provincia de Jiangxi desde el siglo X hasta el XIX.

La Unesco destacó que la producción de porcelana artesanal en este periodo tuvo una profunda influencia artística y comercial en China y a nivel mundial. Jingdezhen fue un centro de innovación en este ámbito, produciendo porcelana de la más alta calidad.