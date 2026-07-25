La Unesco declara Patrimonio Mundial la reserva natural emiratí de Wadi Wurayah

Tras la decisión, la delegación emiratí destacó que más allá de la importancia medioambiental esta declaración constituye un puente entre el legado cultural y las comunidades locales.

"Este logro refleja el fuerte compromiso de EAU para preservar el patrimonio natural. A través de esta inscripción, también otorga reconocimiento a ecosistemas únicos que durante un largo tiempo estuvieron subrepresentados en el Patrimonio Mundial", añadió.

El parque nacional abarca una variedad de paisajes que incluyen montañas, llanuras aluviales y hábitats costeros, entre los que destacan las montañas Hajar, así como una rica biodiversidad de fauna y flora en un importante hábitat de montaña.

Con una superficie total de 225 kilómetros cuadrados, abarca más del 20 % del territorio del emirato de Fuyaira (uno de los siete que integran el país) y se trata de su única área terrestre protegida, con limitaciones a la utilización de recursos basados en los niveles de modificación de los hábitats y paisajes naturales.

Este parque alberga alrededor del 30 % de las plantas terrestres registradas hasta la fecha en EAU, el 42 % de los mamíferos terrestres, el 30 % de reptiles terrestres y el 26 % de las aves, así como las dos especies de anfibios notificadas en el país.