Las remesas familiares a El Salvador crecen un 4,5 % en primer semestre del 2026

Los datos oficiales indicaron que el monto registrado entre enero y junio del año en curso es superior en 219,21 millones de dólares a los 4.841,39 millones de dólares computados en los primeros seis meses de 2025.

Los ingresos de estas divisas en enero de 2026 fueron de 759,45 millones de dólares, en febrero de 765,33 millones, en marzo ascendieron a 910,81 millones de dólares, en 851,13 millones en abril, en mayo y junio las remesas fueron de 923,05 y 850,83 millones de dólares, respectivamente.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

El Salvador totalizó 9.987,91 millones de dólares en remesas familiares en 2025, con un incremento de un 17,7 % en comparación con 2024.

Este monto representó el 20,9 % de los 47.730,2 millones de dólares que recibió en 2025 el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que completa El Salvador junto con Honduras y Guatemala.

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La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 0,027 % en 2025, respecto a 2024, para llegar a más de 1,57 millones, de acuerdo con datos de una encuesta del BCR.

Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR indicaron que el total de personas beneficiadas con remesas pasó de 1.575.815 en 2024 a 1.575.378 en 2025, una caída de 437.