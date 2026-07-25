Líder opositor de Gabón lleva detenido 100 días en un proceso "irregular", dice su partido

"El 23 de julio marca el día número cien de la detención de Alain-Claude. Sin embargo, hasta la fecha, no se aprecia ningún avance significativo en el proceso. Alain-Claude aún no ha sido interrogado sobre el fondo de los hechos que se le imputan", afirmó en una declaración en vídeo difundida a última hora del viernes en la red social Facebook el secretario general del EPG, Aimé Mapangou.

"Los recursos presentados por sus abogados son, según el caso, rechazados o desestimados, mientras que las numerosas irregularidades procesales señaladas por la defensa siguen sin respuesta", añadió.

Bilie-By-Nze fue detenido el 16 de abril por agentes de inteligencia de la Dirección General de Investigaciones (DGR) a la entrada de su domicilio en la capital del país, Libreville.

El arresto derivó de una denuncia privada y el caso se centra en una prestación de servicios no abonada durante la novena edición de la Fiesta de las Culturas en 2008, evento cuyo comité organizador estaba presidido por el ex primer ministro, con una deuda que ascendería a 5 millones de francos CFA (unos 7.600 euros al cambio actual).

"El dossier inicial no parece contener elementos que permitan justificar una detención tan prolongada", argumentó Mapangou, al subrayar que, "en un Estado de derecho, la detención preventiva no puede utilizarse como una sanción anticipada" ni "convertirse en un instrumento de neutralización política".

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Después de la reciente visita a Francia del presidente de Gabón y líder golpista, Brice Oligui Nguema, el secretario general del EPG lamentó el "silencio" de las autoridades francesas y aseveró que París "no puede ignorar las detenciones de opositores y actores de la sociedad civil".

Bilie-By-Nze quedó en segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales del 12 de abril de 2025, por detrás de Oligui Nguema, que fue también el líder de la junta militar que tomó el poder tras el golpe de Estado de agosto de 2023, cuando el ahora opositor ejercía como primer ministro.

Gabón es el único de los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (junto con Mali, Níger, Burkina Faso y Guinea-Conakri) donde se ha vuelto a un gobierno civil.