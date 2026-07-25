Los incendios forestales queman en España 126.000 hectáreas desde enero

Esa superficie quintuplica la carbonizada en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 24.133,26 hectáreas, según datos provisionales del Ministerio de Transición Ecológica.

Los grandes incendios de 2026 fueron hasta ahora 32, muy por encima de los 9 de media del último decenio entre enero y julio.

La cantidad de terreno quemado subirá los próximos días debido a los numerosos incendios que afectan ahora mismo a gran parte del país, especialmente los dos citados, que el viernes ya habían devastado en conjunto más de 18.000 hectáreas.

La última actualización de datos oficiales indica que son entre 13.000 y 15.000 hectáreas solo en Ávila.

Más de 63.000 personas se vieron afectadas y tuvieron que ser desalojadas o confinadas en sus localidades, la mayor parte de ellas en el suroeste de Madrid, unas 50.000 aproximadamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En concreto, son 30.000 los desplazados y 20.000 los que permanecen en sus municipios sin poder salir. Y más de 5.000 evacuados en ÁVila y 8.600 confinados.

Una mejoría de las condiciones atmosféricas en la noche pasada hizo que el fuego avanzara muy poco y su intensidad bajara, lo que permitió luchar contra los múltiples focos de llamas, aunque previsiblemente empeorarán durante el día.

Por ahora, estos dos incendios se mantienen próximos, sin llegar a confluir, una circunstancia temida por las autoridades y los equipos de control y extinción porque dificultaría enormemente el trabajo.

El viento fuerte, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, el calor y la baja humedad favorecieron el avance de los dos incendios la jornada anterior, que fue muy crítica.

A causa de los múltiples incendios, 35 carreteras permanecen cerradas este sábado, casi todas en el centro del país, en las provincias de Guadalajara, Ávila y Madrid.