Más de 8.000 estructuras han sido inspeccionadas por ingenieros tras sismos en Venezuela

Así lo informó el CIV en una nota de prensa, donde detalló que más del 70 % de las edificaciones inspeccionadas fueron clasificadas como habitables y alrededor del 25 % bajo "habitabilidad con precaución" o "no habitable".
"Hemos tenido la presencia de unos 6.000 colegas en las zonas afectadas, prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población", aseguró Rafael Argotti, miembro de la Junta Directiva Nacional del CIV, citado en la nota.
Argotti subrayó que las revisiones continuarán en las "zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital".
"Se estiman 12.000 inspecciones globales mediante el esfuerzo conjunto entre el CIV, las alcaldías, universidades, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil", añade la nota de prensa.
Este viernes se cumplió un mes del devastador doble terremoto que afectó principalmente la zona norte de Venezuela y que ha dejado al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas, según el Gobierno. Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.
El Banco Mundial estimó el jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos que sacudieron Venezuela y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.