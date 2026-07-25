Merz se solidariza con las víctimas del atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI

"El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares", señalo la Cancillería Federal en un comunicado, en el que aludió a Alexander Dobrindt, titular de Interior del Gobierno alemán.

Ambos "agradecen a las fuerzas de seguridad su intervención y se comprometerán con especial firmeza a esclarecer y castigar este acto atroz".

El Ejecutivo precisó que el canciller fue "informado inmediatamente después de los hechos" y está en contacto estrecho con el ministro del Interior y las autoridades de seguridad de la ciudad-estado que es Berlín.

Por su parte, Dobrindt, "mantiene un diálogo constante con las autoridades del Estado federado de Berlín y ha ofrecido el apoyo del Gobierno federal".

Este sábado un atropello múltiple dejó al menos una persona muerta y quince heridas al entrar en el Tiergarten, el parque del centro de Berlín que servía para celebrar el fin de fiesta del Día del Orgullo LGBTI.