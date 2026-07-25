Nicaragua responde a UE que no es "súbdito" ni "vasallo" de ninguna potencia extranjera

La UE se pronunció así después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propusiera el pasado fin de semana eliminar las elecciones en el país.

A través de una nota oficial de la Cancillería de Nicaragua dirigida a la UE, con el titular "No somos súbditos", el Gobierno que copresiden los esposos, Ortega y Rosario Murillo dio por recibido "un pronunciamiento más" del bloqueo europeo que consideran "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial".

"Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo, el pueblo y Gobierno soberanos de esta Nicaragua luchadora y victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros territorios o nuestros pueblos y procesos democráticos, dignos y triunfales", señaló la cartera de Exteriores .

Y concluye el comunicado: "Les recordamos, por si acaso lo olvidan: No somos vasallos de nadie".

En un comunicado de la Alta Representante en nombre de la UE, el bloque comunitario reclamó la apertura de un diálogo entre el régimen sandinista y la oposición para "acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ortega aseguró el pasado domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Las palabras de exguerrillero de 80 años, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección, han provocado el rechazo internacional y explicaciones contradictorias de los sandinistas.

Este miércoles, el líder del Parlamento nicaragüense, el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.

Y el pasado viernes, la copresidenta Murillo anunció que presentarán su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país.