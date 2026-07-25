Ordenan nuevas evacuaciones en extrarradio de Burdeos por avance del incendio de Gironda

En respuesta al nuevo brote del incendio, la prefecta (delegada del Gobierno) de Gironda, Sophie Brocas, ordenó la evacuación "inmediata" de los residentes de la localidad de Marcheprime, situada a menos de 30 kilómetros de Burdeos y de tres barrios del municipio de Cestas, a unos 17 kilómetros de la capital del departamento; una operación que se está llevando a cabo "puerta a puerta por las fuerzas de seguridad", según un comunicado.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, advirtió que el incendio forestal que afecta al departamento de Gironda requerirá una intervención prolongada y señaló que los miles de evacuados no podrán regresar a sus hogares hasta que el fuego quede completamente estabilizado.

"Habrá que luchar contra este incendio durante mucho tiempo", aseguró.

En una entrevista que publica este domingo el semanario La Tribune du Dimanche y que el rotativo adelanta este sábado en su versión digital, Nuñez afirmó que las autoridades no autorizarán el retorno de la población mientras persista el riesgo de reactivación del incendio, debido a la abundante vegetación que cubre la zona y que puede favorecer nuevos focos incluso después de que las llamas parezcan controladas.

El incendio, que continúa activo, ha arrasado unas 32.700 hectáreas en Gironda y ha obligado a evacuar a unas 167.000 personas, según el balance más reciente, a las que se suman ahora unas 8.000 de las evacuaciones ordenadas esta noche.

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El ministro subrayó que la extinción será un proceso largo y destacó la utilidad del despliegue militar ordenado por el Gobierno francés para reforzar las labores de emergencia.

Desde la noche del sábado participan unos 1.500 militares en apoyo de los equipos de bomberos.

Defendió que el país dispone actualmente de medios aéreos suficientes para combatir los incendios, al tiempo que recordó que la flota se reforzará con la incorporación de dos nuevos aviones Canadair en 2028 y otros dos en 2032.

No obstante, reconoció que la estrategia de respuesta deberá adaptarse a la expansión geográfica del riesgo de incendios, que ya afecta a prácticamente todo el territorio francés.

Sobre la capacidad aérea, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, compartió en la noche de este sábado en X imágenes del avión militar A400M que hoy realizó el primer lanzamiento de líquido retardante en el incendio de Gironda desde su bodega de carga, una capacidad que calificó de "primicia" a nivel mundial.

Lecornu explicó que la adaptación del aparato se completó en apenas quince días gracias a la colaboración entre la Seguridad Civil, las Fuerzas Armadas y el fabricante europeo Airbus.

El jefe del Gobierno señaló que esta nueva capacidad pasa a reforzar los medios aéreos ya desplegados en las operaciones de extinción de incendios y aseguró que el objetivo es mejorar la eficacia de la respuesta frente a los fuegos forestales.