Petro responde a vicepresidente electo que no es responsable de política comercial de EEUU

"Restrepo debería saber que no soy responsable de la política arancelaria de los EEUU. Poner aranceles unilaterales rompe todos los tratados de comercio que se han firmado en el mundo y el TLC en el caso de Colombia", manifestó Petro en su cuenta de X.

Restrepo dijo ayer en Medellín que los aranceles impuestos por Washington a Colombia, dentro de un paquete que afecta a las importaciones de 80 países a los que acusa de no combatir el trabajo forzado, son responsabilidad del Gobierno de Petro.

"El Gobierno norteamericano, desde el 12 de marzo del 2026, e incluso antes, ya había requerido al Gobierno colombiano que debía tomar decisiones para evitar que las importaciones tuvieran componentes de trabajo forzoso", afirmó el vicepresidente electo.

Restrepo cuestionó al Gobierno de Petro, al que calificó de "incapaz" de tomar las decisiones necesarias a tiempo para evitar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia.

"Este Gobierno, en una demostración de su incapacidad para gobernar, no tomó ninguna decisión. En virtud de lo cual, los Estados Unidos de América tenían que aplicar la medida, porque no solamente se aplicaba a Colombia, sino a decenas de países a nivel internacional", indicó el vicepresidente electo.

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Petro, por su parte, agregó hoy que no ve problema en que no se importen "productos con trabajo forzado de cualquier parte del mundo" y que "ojalá el comercio del mundo sea de trabajo emancipado".

Según Restrepo, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumirá el próximo 7 de agosto, ya está trabajando en "darle una solución a ese problema", para lo cual acordaron unas mesas de trabajo que comenzarán el próximo martes entre el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y el Gobierno de EE.UU.