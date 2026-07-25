Turquía enviará a España dos aviones para luchar contra los incendios

Turquía, "en respuesta a la solicitud de ayuda efectuada por las autoridades españolas dentro del marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, enviará a España dos aviones de extinción de incendios con el fin de contribuir a la lucha contra el fuego", anuncia un comunicado remitido por la embajada turca en Madrid.

Los dos grandes incendios forestales que asolan las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, en el centro de España, han quemado unas 25.000 hectáreas por el momento, favorecidos por las condiciones atmosféricas, y han obligado a la evacuación de 73.000 personas de numerosos municipios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado que los dos siniestros, descontrolados y próximos entre sí, pasan a gestionarse como uno solo, de modo que se unificará el mando de la emergencia nacional declarada en la zona.

Aparte de estos dos incendios catastróficos del centro de España, un rosario de fuegos afectan a otras partes del país, aunque menos intensos, como en las provincias de León (norte), Huesca y Teruel (noroeste) y Córdoba (sur).

Las últimas semanas fueron especialmente graves en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas.

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Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay registros.