Un muerto y varios heridos en un ataque con dron israelí al noroeste de la ciudad de Gaza

Anteriormente, una persona resultó gravemente herida tras un ataque con otro dron israelí contra un vehículo estacionado frente a la sede de la Defensa Civil en la zona de Al Saftawi, al norte de la ciudad de Gaza, informó el citado centro sanitario.

Asimismo, otro vehículo aéreo no tripulado israelí atacó la zona de Al Sawarha, al oeste del campamento de Al Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Dos heridos fueron trasladados al Hospital de Campaña belga, al oeste de Al Zawaida, tras el ataque.

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, que Israel viola con ataques diarios sobre la Franja de Gaza, el número de palestinos fallecidos por fuego israelí asciende a 1.191, con 3.853 heridos y 803 cadáveres recuperados, según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente del grupo islamista palestino Hamás.