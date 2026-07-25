Unos 3.000 evacuados podrán regresar en Las Landas (Francia), pese a fuego no controlado

El prefecto (delegado del Gobierno) del departamento Las Landas, Gilles Clavreul, se mostró así moderadamente optimista respecto a la evolución del fuego, que ha recorrido unas 3.600 hectáreas.

Mucho más virulento se mantiene el fuego en el vecino departamento de Gironda, donde el peor incendio al que Francia hace frente recorrió 32.700 hectáreas y donde hubo que evacuar a 167.000 personas, incluido en la periferia de la ciudad de Burdeos, con el fuego a una veintena de kilómetros.

"La situación sigue siendo particularmente crítica en Gironda. El cambio brusco de las condiciones meteorológicas ocurrido ayer modificó profundamente la dinámica del fuego. Tras una leve mejora esta noche y esta mañana, las previsiones vuelven a ser desfavorables. Las próximas horas pueden ser difíciles", manifestó en su cuenta de X el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

El jefe del Gobierno hizo en esa red social un balance de la situación tras haber liderado una reunión de una célula interministerial de crisis para seguir la situación de los incendios, que en este 2026 ya quemaron un total de 98.000 hectáreas, lo que supone un récord histórico para Francia.

Para responder a esta crisis, el Gobierno ha activado una movilización "también histórica" que incluye el despliegue masivo en el suroeste del país de miles de bomberos, fuerzas de seguridad y militares.

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Las acciones prioritarias abarcan la protección de las zonas evacuadas para evitar saqueos, la puesta en marcha de cortafuegos estratégicos —en especial en industrias de alto riesgo— y la asistencia sanitaria, que contempla entre otras medidas el reparto de 2,5 millones de mascarillas FFP2, ambulancias de refuerzo y miles de camas de campaña para los evacuados.

Dado que la zona afectada por los incendios en el suroeste es muy turística, Lecornu indicó que el lunes habrá una reunión con los sectores del turismo y de la energía, para evaluar las consecuencias de los incendios y apoyar a los territorios afectados.

Además de los del suroeste, también hay incendios activos en el Var, los Altos Alpes, Alta Córcega y en Pirineos Orientales.