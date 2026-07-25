Zelenski denuncia seis muertos y diez heridos en ataques desde la tarde-noche del viernes

Zelenski lamentó en su cuenta de Telegram las tres víctimas mortales registradas en la ciudad oriental de Sloviansk, en un bombardeo ruso contra edificios residenciales civiles.

El presidente también condenó las otras tres muertes ocurridas en Sumi, en el norte del país invadido, en un ataque con drones a una filial de la empresa postal Nova Post.

"Más de diez edificios residenciales resultaron dañados por un bombardeo ruso en Sloviansk en la tarde-noche del viernes", precisó Zelenski.

El presidente ucraniano dijo que los militares rusos no podían desconocer que sus objetivos en Sloviansk y en Sumi eran civiles.

"Dos misiles y casi 160 drones fueron usados por Rusia. Por ahora, se sabe que hay diez personas heridas", señaló el jefe de Estado ucraniano, que lamentó otros ataques que causaron daños en otro edificio residencial en Járkov, al sur del país, y un mercado en Zaporiyia, en el este de Ucrania.

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Previamente, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 127 drones y un misil en un ataque de madrugada en el que Rusia empleó 159 sistemas no tripulados.

"El enemigo atacó con dos misiles Kh-59/69, misiles guiados lanzados desde el aire sobre el mar Negro y 157 drones", señaló en Telegram la Fuerza Aérea ucraniana.