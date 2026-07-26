El papa urge a suspender los ataques en Oriente Medio y reabrir espacios a la diplomacia

El papa comenzó su llamamiento expresando su preocupación "por la escalada de la violencia en Tierra Santa, de la que muchos civiles también han sido víctimas recientemente en Cisjordania y en Gaza".

Y pidió "que se retome la negociación de una solución política justa, basada en la dignidad y los derechos iguales de toda persona humana, y para que se rechacen nuevas acciones militares y decisiones unilaterales, en particular aquellas que vulneran el respeto y el statu quo de los lugares sagrados de todas las confesiones religiosas".

También se refirió a la situación en todo Oriente Medio, donde lamentó "que la intensificación de las operaciones militares ha traído violencia y destrucción, poniendo en grave peligro la vida de muchos civiles y empeorando la escasez de agua potable y electricidad".

"Insto a todas las partes implicadas a que suspendan los ataques y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible", afirmó.

Concluyó pidiendo oraciones "por todos los pueblos del mundo que sufren a causa de la guerra" y "que el Señor toque los corazones e ilumine las mentes de los responsables".

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"Ojalá la reconciliación y la paz lleguen pronto", agregó.

El papa regresará este lunes al Vaticano tras haber pasado tres semanas en Castelgandolfo de descanso entre lecturas, visitas a santuarios, deporte y música, también en compañía de su hermano John.