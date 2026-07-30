Economía de Estados Unidos crece menos de lo esperado por los mercados

La economía de Estados Unidos creció 1,5% a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos publicados por el Departamento de Comercio.

Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del Producto Interno Bruto de 1,8% interanual, según el consenso de MarketWatch.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4%.

“En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores”, señaló un comunicado oficial de la Oficina de Análisis Económico.

Lea más: Reserva Federal mantiene sin cambios sus tasas

En medio de turbulencias

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el auge de la inteligencia artificial, pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

La inflación de junio mostró una desaceleración, a 3,7% en ritmo anualizado, según el índice PCE publicado también el jueves por el Departamento de Comercio. En mayo había sido de 4,1%.