Asesinan a dos policías en el departamento colombiano del Tolima

"Con profunda indignación rechazo el cobarde y vil asesinato de dos de nuestros policías en el corregimiento (pueblo) de Santiago Pérez en Ataco, un crimen que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las FARC", expresó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, en X.

La funcionaria pidió a la fuerza pública, a la Fiscalía y a los organismos de inteligencia "una respuesta inmediata, contundente e implacable", así como señaló que "los responsables deben ser perseguidos hasta dar con su captura o neutralización, y responder por este crimen con todo el peso de la ley".

"Estos terroristas no representan ninguna causa ni ningún ideal. Son simples asesinos que han convertido el crimen, el miedo y la sangre en su forma de actuar. Cada ataque contra un policía es un ataque contra el Estado, contra la democracia y contra todos los colombianos que quieren vivir en paz", agregó Matiz.

Por su parte, el director de la Policía colombiana, general William Rincón, identificó a los uniformados asesinados como los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro.

"Este crimen atroz, perpetrado por delincuentes, refleja una vez más su absoluto desprecio por la vida, por las comunidades y por Colombia. Expresamos nuestra solidaridad a sus familias en este difícil momento", agregó el oficial en X.

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En el departamento del Tolima opera, principalmente, el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que es liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.