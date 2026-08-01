Colombia reconoce el "histórico aporte" de Cuba a la cooperación internacional en salud

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló -al cierre de la visita del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a la isla- que Cuba cuenta con "más de 526.000 colaboradores (en América Latina y el Caribe), de los cuales cerca de 248.000 son médicos, quienes han contribuido a fortalecer los sistemas de salud de la región".

El programa de misiones médicas cubanas, activo desde los años 60 y defendido por La Habana como aporte de solidaridad internacional a más de 160 países, enfrenta cuestionamientos internacionales. Guatemala, Honduras y Jamaica han suspendido o modificado sus acuerdos con Cuba, mientras Venezuela y México los mantienen como aporte clave a sus sistemas de salud.

A ello se suma la presión de Washington, que en julio sancionó al ministro cubano de Salud, José Ángel Portal Miranda, y a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), gestora del personal sanitario en el exterior, dentro de su paquete de sanciones a la isla.

El presidente colombiano arribó la víspera a La Habana en su último viaje oficial como muestra de apoyo a "la Cuba agredida" por EE.UU. y en claro distanciamiento de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien anunció recientemente que romperá relaciones con la isla y cerrará la embajada de ese país en La Habana.

Tras su encuentro este viernes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Petro, que culminará su mandato el próximo 7 de agosto, pidió que "el peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, la Cancillería señaló que "las restricciones impuestas al suministro energético han generado graves consecuencias para la economía y la vida cotidiana en la isla".

"La interrupción del abastecimiento regular de combustibles ha afectado el funcionamiento del transporte público, la prestación de servicios esenciales, la conectividad aérea y la actividad turística, con efectos directos sobre millones de personas", agregó la información.

Petro ha criticado el bloqueo petrolero y las últimas sanciones de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Cuba y además, durante su mandato, envió varios cargamentos de ayuda humanitaria a la isla para tratar de paliar la grave crisis del país caribeño.

"Estas medidas también han retrasado proyectos estratégicos para la transición energética y limitado el acceso de la población a bienes esenciales", señaló la Cancillería.

Este último viaje como presidente de Petro tiene una relevante carga simbólica y constituye la tercera visita como mandatario a la isla.

El presidente colombiano viajó a la isla en otras dos ocasiones durante su mandato: en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en septiembre de ese mismo año para participar en la Cumbre del G77 y China.