Consejo Nacional Electoral de Ecuador convoca a las elecciones locales del 29 de noviembre

En un mensaje a la nación emitido a las 21:00 hora local (02:00 GMT del domingo), el CNE convocó a los ciudadanos mayores de 18 años con derecho al sufragio y a las personas privadas de libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

Asimismo, de manera facultativa, a los ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad, y a los mayores de 65 años, a los ecuatorianos domiciliados en el exterior debidamente registrados, a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo, a personas con discapacidad, a personas analfabetas, así como a los extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en Ecuador por al menos cinco años y que estén inscritos en el registro electoral.

Para este proceso democrático están habilitados 13.827.643 electores dentro y fuera del territorio nacional, que elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales; 222 alcaldes; 909 concejales urbanos con sus respectivos suplentes y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes.

Asimismo, 4.131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales y sus respectivos suplentes, además de siete consejeros que integrarán el CPCCS.

La inscripción de candidaturas se realizará en línea a través del sistema informático habilitado desde el 2 y hasta el 17 de agosto.

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En este proceso se garantizará la participación política de mujeres y jóvenes, por lo que el 50 % de las listas unipersonales y pluripersonales estará encabezado por mujeres y se garantizará la participación de al menos 25 % de candidatos jóvenes.

La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. El CNE organizará 45 debates electorales obligatorios en las jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores, promoviendo así el voto informado de la ciudadanía a través de 21 debates de prefecturas y 24 de alcaldías.

El 26 de noviembre las PPL sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercerán su derecho al voto, mientras que los beneficiarios de voto en casa sufragarán el 27 de noviembre.

La jornada de votación general se desarrollará desde las 07:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 (22:00 GMT) del domingo 29 de noviembre.

En el exterior, la votación se realizará desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de acuerdo al uso horario de cada país.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.