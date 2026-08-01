Frontera de Marruecos con Ceuta recupera la normalidad tras una crisis sin precedentes

La principal vía de acceso del centro de Fnideq al paso fronterizo amaneció blindada por las fuerzas de seguridad marroquíes que cortan el tránsito a los vehículos a unos dos kilómetros de la frontera.

Los enfrentamientos que se registraron el viernes entre migrantes y policía convirtieron esta zona en el escenario de una batalla campal que dejó autobuses y coches quemados y sembró la carretera de escombros y basura.

Servicios de limpieza, arropados por excavadoras, trabajan para despejar la vía, que corre paralela a la costa. No obstante, es posible alcanzar la frontera en coche por un acceso alternativo.

El despliegue policial es evidente también en las colinas próximas al paso fronterizo, donde grupos violentos se atrincheraron el viernes y protagonizaron los graves enfrentamientos con la policía marroquí.

En contraste con el exhaustivo control terrestre, las fuerzas que vigilan el acceso a aguas ceutíes por la costa no están impidiendo un goteo intermitente de decenas de migrantes que todavía hoy tratan de llegar a Ceuta a nado.

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La normalidad ha vuelto también a Fnideq, que el viernes se paralizó por el regreso de los 60.000 personas que habían entrado de forma irregular a Ceuta.

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Decenas de autobuses comenzaron el viernes el traslado de los migrantes a varios puntos del país, como Tánger o Casablanca, para facilitar el retorno a sus ciudades de origen.

La crisis ha dejado al menos 67 muertos, según estimaciones de las autoriades españolas.

Marruecos mantiene un total hermetismo sobre el balance de la tragedia, aunque medios locales apuntan que se han registrado 17 víctimas en territorio marroquí, entre ellas una menor de 12 años, una joven futbolista de un equipo local y varios migrantes subsaharianos que habrían muerto ahogados, así como un hombre que se precipitó al vacío durante los enfrentamientos con la policía y el chófer de un autobús incendiado durante la refriega.