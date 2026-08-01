Renuncia el ministro de Agricultura de Ecuador con miras a las elecciones locales

"En este camino, la siguiente parada es Cuenca", escribió Vega, que había sido presentado por el oficialismo como precandidato para la Alcaldía de esa ciudad del sur ecuatoriano.

En su cuenta de X, en la que apuntó que no cree en despedidas, Vega señaló: "Creo en la continuidad de un propósito. Con la serenidad de haber entregado todo, dejé el Ministerio de Economía y Finanzas; ahora me despido de Agricultura, pero mi convicción se mantiene firme: hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil".

Añadió que "los hombres pasan. Las instituciones permanecen. Y las causas justas siempre encuentran a quien esté dispuesto a servirlas. Hoy, la causa se llama Cuenca".

"Vamos a insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes porque, como dijo el presidente Daniel Noboa: 'La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros'".

El mensaje de Vega, en el que incluyó la carta de renuncia hacia Noboa, con fecha 31 de julio, concluye con un "¡Gracias, Ecuador! Cuenca, por ti, todo."

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Vega presentó su renuncia el mismo día en que el CNE aprobó la convocatoria para las elecciones locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En esa jornada, los ecuatorianos elegirán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4.131 vocales principales de juntas parroquiales rurales y siete integrantes del CPCCS.

El CNE anunciará este sábado oficialmente la convocatoria a elecciones en un mensaje a la nación, previsto para las 21:00 hora local (02:00 GMT del domingo).

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.