Rubio asegura que Irán nunca ha tenido que "enfrentarse a un presidente como Trump"

"No creo que el régimen iraní se haya enfrentado jamás a un presidente como Trump, alguien que realmente pasa a la acción. Se acostumbraron —no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo— a que se salieran con la suya mintiendo, incumpliendo acuerdos, engañando a otros para firmar pactos, etcétera", aseguró Rubio en una entrevista a la cadena Fox.

El secretario de Estado afirmó que "el régimen tiene que cambiar. Puede que no haya un cambio de régimen, pero el régimen tiene que cambiar. En esencia, su visión es que no solo quieren gobernar Irán, sino toda la región. Quieren exportar su revolución. Eso tiene que cambiar, y la única manera de lograrlo es que el precio sea demasiado alto para que puedan pagarlo".

Añadió que "el hecho de que tantas naciones árabes del Golfo se hayan alineado de alguna manera contra Irán, eso debe ser importante".

En la entrevista para Fox, Rubio repasó la situación de otros conflictos internacionales como la guerra de Ucrania.

"En las próximas semanas nos esforzaremos por ver si es posible reanudar las conversaciones entre ambas partes y poner fin a esta guerra; sin embargo, entendemos que ambos bandos tienen líneas rojas muy marcadas y, hasta que no logremos acercar esas posturas, aún no estaremos en condiciones de avanzar", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aunque Rubio reconoció que las negociaciones de paz sufrieron un "estancamiento", confió en que Estados Unidos es "el único país del mundo, y el presidente Trump es el único líder del mundo que puede lograr que la parte rusa y la ucraniana comiencen a dialogar sobre cómo terminar con esto".

Durante la entrevista, también fue preguntado por la relación con China, cuando falta mes y medio para la visita del presidente Xi Jinping a Washington, y aseguró que "cualquier conflicto" entre ambos países "ya sea económico o militar (Dios no lo quiera)— sería catastrófico para los dos y para el mundo entero; por tanto, debemos gestionar la situación, pero sin renunciar a nuestros intereses nacionales ni abandonarlos".