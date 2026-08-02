Al menos cinco soldados libaneses heridos en un ataque israelí en el sur del Líbano

"Cinco soldados resultaron levemente heridos en la localidad de Kafra -ubicada en el distrito Bint Jbeil- como resultado de un ataque hostil israelí, mientras un vehículo del Ejército escoltaba a los residentes" del municipio, indicó un comunicado castrense.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa había informado de un ataque israelí en el cruce de la localidad de Sarbin, en la carretera que conecta con Kafra, después de que se arrojara "una bomba contra un automóvil civil que estaba siendo escoltado por un vehículo del Ejército".

El incidente provocó "heridas a varios civiles" y a otros militares, sin detallar el nivel de gravedad de las víctimas.

El ataque se produce en un momento en que las autoridades libanesas denuncian ataques y explosiones con artillería en distintas zonas del sur del Líbano pese al acuerdo del alto el fuego y las negociaciones en marcha.

Ayer, el Ejército israelí aseguró que identificó y eliminó "a varios terroristas" del grupo chií libanés Hizbulá en las colinas de Ali Taher, a las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano.

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Durante el ataque, según la información del comunicado castrense, un soldado del Ejército israelí resultó herido en estado moderado y fue evacuado al hospital.

Mientras, la ANN detalló este sábado que localidades y ciudades del sur, especialmente las ubicadas en la denominada 'línea amarilla' y sus alrededores -la franja que las tropas israelíes ocupan en el país- "viven en un estado de tensión" tras explosiones israelíes masivas, con la demolición e incendio de varias casas.

La situación genera preocupación tanto para el Gobierno libanés como para organismos internacionales, sobre todo, tras producirse este viernes una gran explosión perpetrada por fuerzas israelíes a ambos lados del histórico castillo de Beaufort.

Israel confirmó, poco después, haber destruido parcialmente túneles presuntamente usados por Hizbulá bajo la cordillera Beaufort.

Israel y el Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue en su lugar del Ejército libanés.