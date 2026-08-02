Confinadas unas horas 30.000 personas al noreste de Francia por un incendio industrial

La Prefectura del departamento de Moselle explicó en un comunicado, en el que describía la situación a las 12:30 hora local (10:30 GMT), que el fuego estaba quemando un almacén de 500 metros cuadrados de la empresa Safe.

Se trata de unas instalaciones clasificadas Seveso por el riesgo de accidentes debido a los productos utilizados en su actividad, aunque con un umbral bajo.

Desde el exterior, era visible una densa columna de humo muy oscuro que salía del complejo de la Sociedad de Aceros Finos del Este (SAFE), ubicada a una veintena de kilómetros al norte de Metz y a unos 80 de Luxemburgo.

La delegación del Gobierno señaló que "por medida de precaución" había instado al confinamiento a los habitantes de Gandrange, Amnéville, Vitry sur Orne, Clouange y Rombas y a que se mantuvieran a resguardo

Al cabo de algo más de cuatro horas, la Prefectura indicó a los habitantes afectados, en una alerta enviada a sus móviles, que podían salir de sus casas si era necesario y que el incendio estaba "controlado".