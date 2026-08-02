De la Espriella lleva la religión a una reunión con sus futuros ministros

"En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas", expresó De la Espriella en X.

El "retiro espiritual" se llevó a cabo el sábado en el municipio de Puerto Colombia, aledaño a Barranquilla, capital del departamento del Atlántico que De la Espriella estableció como sede de su Gobierno y que ha propuesto como "capital alterna de Colombia".

En esa reunión, el equipo del presidente electo, que asumirá el cargo el próximo viernes, le entregó a cada uno de los asistentes una biblia y una libreta.

En un video publicado este domingo por el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, se ve a De la Espriella y a otras de las personas que conformarán su gabinete arrodilladas rezando, así como imágenes de un sacerdote oficiando una misa.

"Con fe, trabajo y amor por nuestra tierra, haremos realidad el país que soñamos", añadió el presidente electo, cuyo plan de Gobierno ha denominado "Patria Milagro".

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Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama "ideología de género", aunque en redes sociales han publicado videos de hace más de una década en los que De la Espriella se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe y se declaró cristiano católico.

En ese sentido, el equipo de De la Espriella señaló que "para el presidente electo este retiro no es un acto protocolario, es la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno".

"La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios", agregó la información.