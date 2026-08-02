Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos

"Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo", comunicó el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, en redes sociales.

Las autoridades regionales únicamente comunicaron daños en un apartamento residencial, pero canales de Telegram añaden que se detectaron incendios en un aeródromo y una refinería de Rosneft.

Paralelamente, en la región vecina de Samara, fue atacado otro almacén de Wildberries.

"El ataque a la instalación logística de la empresa en la región de Samara provocó un incendio. Los bomberos se encuentran en el lugar. No hay víctimas", reza un comunicado de la propia empresa.

El canal de Telegram Astra llamó la atención a que a tan solo 450 metros del almacén se encontraba pintada en el campo una enorme bandera rusa acompañada con las letras 'Z' y 'V', que se convirtieron en símbolos de apoyo a la guerra de Ucrania, iniciada por Rusia en 2022.

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El Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas antiaéreas derribaron esta noche un total de 635 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

También fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro.