El incendio más preocupante en Francia no ha avanzado, con 1.800 hectáreas quemadas

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno ha señalado que "el perímetro del fuego no ha evolucionado, con lo que los bomberos continúan el trabajo de los puntos calientes".

Babre se había mostrado satisfecho el sábado al final de la jornada por el trabajo de los 1.500 bomberos que están sobre el terreno, apoyados por medios aéreos, porque se había conseguido estabilizar el incendio, y todo ello sin víctimas.

Esa situación permitió que desde el sábado por la noche volvieran a sus casas los habitantes de Monfort sur Argens, que eran una parte de las 2.500 personas que habían sido evacuadas.

El fuego en el Gros Bessillon, a una cincuentena de kilómetros al note del puerto mediterráneo de Tolón se declaró el día 31 y durante los diez primeros días calcinó 4.500 hectáreas. El viernes pasado por la tarde se reactivó de forma virulenta.

En cuanto al megaincendio del departamento de Gironda con capital en Burdeos, que se dio por controlado desde el sábado por la mañana, la Prefectura ha precisado este domingo por la mañana que la situación es estable, con 42.000 hectáreas calcinadas, y que el fuego está "contenido en su perímetro" aunque hay sectores en los municipios de Lège y Le Porge.

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La delegación del Gobierno ha insistido en que el hecho de que esté controlado no significa que se haya extinguido el fuego y ha recordado que hay alerta roja por incendios en esa zona, "en un nivel muy severo".

La razón son las condiciones meteorológicas este domingo, con un tiempo seco, temperaturas elevadas (hasta 32 en el litoral y 36 en Burdeos) con viento moderado por la tarde con ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.