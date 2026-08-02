El nivel del Rin a su paso por Bonn y Colonia baja a mínimos históricos

Este sábado el Rin a su paso por Colonia bajó a su nivel más bajo desde que hay datos oficiales, batiendo el anterior récord de 69 centímetros medido el 23 de octubre de 2018, aunque este domingo volvió a subir un centímetro.

También en la cercana Duisburgo, río abajo, se bajó hasta la marca mínima previa de 153 centímetros y en Kaub, río arriba -un estrecho crucial para la navegación-, la de 25 centímetros, que sólo se habían alcanzado en 2018.

En Bonn, donde tras batir el récord mínimo el viernes el nivel ha vuelto a subir a 83 centímetros este domingo, la situación ha obligado a interrumpir el funcionamiento de uno de los ferries que conectan ambas orillas del Rin.

El ferry que vincula los distritos del sur de la antigua capital occidental alemana ya no puede atracar sin quedar atascado en un banco de arena, lo que ha exacerbado ya la complicada situación del tráfico entre las dos orillas, en un momento en que uno de los puentes está cerrado por obras.

A la vez, la industria de la zona está resintiendo los costes adicionales que provoca el hecho de que los barcos de transporte no puedan ir completamente cargados, debido a la escasa profundidad de las aguas del Rin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto obliga a las empresas a distribuir el mismo cargamento en varios barcos, encareciendo el coste, según ha reconocido la Cámara de Comercio de Renania del Norte - Westfalia, que conoce la problemática de otros veranos, aunque en esta ocasión se ha presentado antes de lo habitual.

El Instituto Federal de Hidrología de Alemania ya advirtió esta semana de que la escasez de precipitaciones ya llevado a que en muchas partes del país los niveles de agua sean "extremadamente bajos" en un momento "desacostumbradamente temprano" del año.

Incluso las lluvias y tormentas pronosticadas regionalmente para estos días sólo pueden provocar subidas pasajeras del nivel de agua, mientras que se mantiene la "tendencia descendente", subrayó el Instituto, que recordó que el pasado 29 de julio se midió en el Danubio, a la altura de Hofkirchen, el nivel más bajo registrado históricamente con 155 centímetros.