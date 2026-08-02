El objetivo de atentado en Moscú era el comandante de Fuerzas Aeroespaciales, según medios

"La preparación marcha a tope. Alexandr cumple hoy 55 años. Lo llego a saber antes y me pongo otra cosa, pero bueno", dice una voz femenina que grabó el pomposo decorado del restaurante, ese día cerrado al público por fiesta privada, en un vídeo que difunde el portal independiente Meduza.

Chaiko, quien cumplió años realmente el lunes 27 de julio, ascendió a su puesto tan solo en mayo. Al comienzo de la gran guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, Chaiko comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, que estuvieron implicadas en crímenes de guerra en Bucha, afirma Meduza.

Según el canal de Telegram de VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

El Comité Nacional Antiterrorista informó ayer de una explosión en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, provocada por una bomba casera que portaba una mujer y que intentó introducir el artefacto en el establecimiento. Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el sospechoso contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

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La explosión, que causó heridas de diversa consideración a un total de 21 personas, obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.