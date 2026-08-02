El presidente de Somalia acusa a Israel de desestabilizar el Cuerno de África

"La injerencia israelí en los asuntos internos de Somalia es uno de los principales factores que alimentan la inestabilidad en el Cuerno de África y la región del Mar Rojo", declaró el sábado Mohamud en la octava sesión del Parlamento Federal, según publicaron este domingo medios locales.

Además, dijo que Mogadiscio seguirá defendiendo la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país frente a cualquier forma de injerencia externa.

Somalia dice que cualquier interacción de gobiernos extranjeros con Somalilandia debe llevarse a cabo en consulta con el Gobierno federal y conforme al derecho internacional.

A mediados de junio, Somalilandia inauguró su propia embajada en Jerusalén, algo que Somalia consideró como una "violación" de su soberanía y que carecía de "validez legal o política".

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios.

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Israel la reconoció como Estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

La apertura de la embajada en Jerusalén implica otra polémica, pues Israel considera esa ciudad como su capital única, incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980, algo que no reconoce la comunidad internacional, mientra que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

Sólo seis países -Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos— mantienen sus embajadas en Jerusalén Oeste.

La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos, como el de España, establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos.