Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 gazatíes, pese a anuncio de Trump

Estos bombardeos se producen a pesar de que el jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un pacto para el "desarme total" de Hamás por el que Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente "el cese de las operaciones militares", según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

En uno de los ataques de este domingo, Israel mató a un padre, su hija de 3 años y su mujer, que estaba embarazada de 6 meses, según comunicó una fuente del Hospital Shifa, tras atacar el apartamento en el que se encontraba la familia cerca del puerto de la ciudad de Gaza.

Además, el líder de Hamás Kamal Abu Mueileq y su esposa, Nabhan, murieron en otro ataque desde un helicóptero contra una vivienda en el suroeste de Deir al Balah, en el centro de Gaza, de acuerdo con una fuente de la Media Luna Roja Palestina, entidad que ha trasladado los cuerpos a la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Esta organización respondió a otro bombardeo israelí en Al Mawasi, zona del sur del enclave palestino donde se refugian en tiendas de campaña numerosos palestinos desplazados del norte, y trasladó a tres muertos -el escritor Mahmoud Zaki al Hams, su esposa Fatima y su hijo- al Hospital sureño de Naser.

Junto a estos nueve fallecidos, otras seis personas fueron asesinadas hoy en la ciudad de Gaza, tras el bombardeo israelí contra un vehículo en el que murieron cuatro personas en el barrio de Rimal, además de otros dos fallecidos, y seis heridos, en la calle al Thawra de ese mismo barrio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro palestino murió en el campamento de Jabalia (norte), tras una explosión bomba cerca de un hospital, según fuentes locales, y dos hermanos fallecieron en Deir al Balah (centro) tras el bombardeo del vehículo en el que viajaban.

La hoja de ruta para el cese de hostilidades compartida por la Administración de Trump contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza, así como el desmantelamiento de túneles y arsenales y un sistema de supervisión internacional durante el proceso.

También establece que la primera condición para avanzar es un cese completo de las "operaciones militares" israelíes y de Hamás, y el cumplimiento de las obligaciones previstas en el acuerdo de alto el fuego de octubre pasado, además de contemplar una retirada gradual de las fuerzas israelíes.