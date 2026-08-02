La escalada entre Irán y EE.UU. se frena tras advertencias y gestiones diplomáticas

Durante las últimas horas del sábado, Irán intensificó sus contactos diplomáticos con países de la región para tratar de evitar una escalada, ante los informes de medios estadounidenses sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras energéticas iraníes.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvo conversaciones telefónicas por separado con el comandante del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir; el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan; y su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, en un intento por contener una nueva escalada regional.

Durante esos contactos, Araqchí reiteró que Irán respondería militarmente a cualquier acción estadounidense o israelí contra su territorio.

"La República Islámica de Irán está plenamente preparada para defender su soberanía, su integridad territorial y su seguridad nacional", afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

Además, advirtió de que "cualquier agresión, acción hostil de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel), o la participación y colaboración de países de la región, se enfrentará a una respuesta decisiva y proporcionada de nuestras poderosas Fuerzas Armadas".

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De acuerdo con esas informaciones, Riad teme que un ataque estadounidense contra infraestructuras energéticas iraníes provoque represalias de Teherán contra instalaciones petroleras y gasísticas saudíes y de otros países del golfo Pérsico, tal como habían amenazado dirigentes iraníes.

El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, fue más allá al advertir de que una eventual respuesta iraní "no se limitará a la región del golfo Pérsico", mientras altos cargos militares insistieron durante la jornada en que cualquier país que facilite operaciones estadounidenses podría convertirse en objetivo.

Finalmente, en medio de los contactos diplomáticos y las amenazas cruzadas, Trump decidió suspender esta madrugada la operación después de que, según la Casa Blanca, Irán y otros países de Oriente Medio solicitaran aplazar cualquier ataque al haberse acordado los parámetros de un posible acuerdo, que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní.

"He aceptado cancelar el ataque (...) siempre que podamos alcanzar rápidamente un acuerdo", afirmó el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social, sin aclarar los términos del supuesto entendimiento ni si se trata de una nueva hoja de ruta o de una continuación de las negociaciones iniciadas.

Desde Teherán todavía no ha habido una reacción oficial al anuncio de Trump, quien ya había dado marcha atrás en otras ocasiones a sus amenazas de atacar centrales eléctricas y otras infraestructuras iraníes.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, un acuerdo que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y establecer un plazo de dos meses de negociaciones para alcanzar un pacto definitivo.

Sin embargo, la escalada entre Estados Unidos e Irán se reanudó el 8 de julio, cuando Washington retomó los ataques contra territorio iraní después de que Teherán atacara buques que, según las autoridades iraníes, habían utilizado una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

Tras esos bombardeos, Irán lanzó represalias contra objetivos estadounidenses en varios países de la región, incluidos Baréin, Kuwait, Omán, Jordania y Catar.

Además, Irán volvió a declarar cerrado el estratégico estrecho el 12 de julio, mientras Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

La crisis se amplió posteriormente con la apertura de nuevos frentes regionales, como el anuncio de los hutíes de Yemen de un bloqueo naval contra Arabia Saudí en el mar Rojo el 20 de julio y la entrada de Riad en el conflicto mediante un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak.