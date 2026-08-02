La Fiscalía de Luisiana se suma a investigaciones a Fauci y complica su futuro judicial

"Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación de Fauci para determinar si cometió otros delitos que pudieran ser juzgados en nuestros tribunales estatales", escribió la fiscal en su cuenta de X este fin de semana.

"En aquel momento, afirmó no recordar muchos detalles clave de sus propias acciones, y ahora estamos descubriendo registros contemporáneos que él conservaba", señaló.

Fauci compareció el pasado miércoles en el Senado donde había sido citado para explicar su gestión durante la pandemia de covid y evitó responder a las preguntas de los senadores acogiéndose hasta en 111 ocasiones a la Quinta Enmienda de la Constitución.

Además de la vía judicial a la que se enfrentará Fauci, el senador republicano Rand Paul aseguró que impulsará una acusación de desacato contra él por negarse a declarar.

"Esa votación tendrá lugar en comisión la semana que viene. Sería un desacato al Congreso", declaró Paul.